Nieuwe besmettingen en een verdenking COVID-19 bij nertsenbedrijven

In De Rips (gemeente Gemert-Bakel) is op een bedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 5000 moederdieren. Ook in Vlierden (gemeente Deurne) is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 13.5000 moederdieren. De besmettingen zijn aan het licht gekomen door door middel van het early warning monitoringssysteem waarbij wekelijks kadavers worden getest op het virus. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd. Tevens is er een verdenking van infectie bij een nertsenbedrijf, waarvan de definitieve uitslag vandaag of morgen wordt verwacht.