Vrouw (35) overleden na schietincident in Arnhem

Maandagavond is een vrouw zwaargewond geraakt bij een schietincident aan de Floriszstraat in Arnhem. 'Het slachtoffer, een 35-jarige vrouw uit Arnhem, is in eerste instantie overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar in de loop van de nacht aan haar verwondingen overleden', zo laat de politie dinsdag weten.