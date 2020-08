Fietser aangereden op oversteekplaats aan de Boseind in Boxtel

Dinsdagmiddag omstreeks 14.25 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Boseind in Boxtel. Een automobilist die het parkeerterrein bij vleesverwerker VION wilde verlaten, zag een fietsster over het hoofd die over wilde steken bij een fiets oversteekplaats.