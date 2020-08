Lagere celstraf voor gewapende woningoverval

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 34-jarige man een gevangenisstraf van 7 jaar opgelegd. Hij wordt ervan beschuldigd samen met anderen een gewapende overval te hebben gepleegd. De rechtbank Limburg legde de man eerder 9 jaar gevangenisstraf op.

Arrestatieteam

Op 5 augustus 2017 hebben drie overvallers – gekleed als een arrestatieteam – de voordeur van een woning geramd. Zij riepen dat ze van een arrestatieteam waren en hielden een 13-jarige jongen onder schot. Even later arriveerden zijn vader en een vriend. Zij zijn allen met geweld gedwongen om op hun buik te gaan liggen en hun armen werden vastgebonden met tie wraps. Uiteindelijk werden sieraden, horloges en geld buitgemaakt.

DNA-materiaal

In de overvallen woning werd een geladen revolver gevonden die was achtergelaten. Op een van de patronen werd het DNA van de man aangetroffen. Bij de doorzoeking van de woning van de man werden ook horloges aangetroffen die tijdens de overval waren meegenomen. Omdat hij daarvoor geen verklaring heeft gegeven, concludeert het hof net als de rechtbank Limburg dat de man een van de overvallers is geweest.

Impact op de slachtoffers

De overval heeft grote inbeuk gemaakt op de geestelijke en lichamelijke integriteit van de slachtoffers. In het bijzonder op de 13-jarige jongen, hij durfde lange tijd niet alleen thuis te zijn en voelde zich niet meer veilig in zijn eigen huis. Daarnaast hebben de overvallers – door zich voor te doen als een arrestatieteam – het vertrouwen dat mensen in de politie moeten kunnen hebben ernstig ondermijnd.

Op te leggen straf

De overvallers hebben zich op een lafhartige en koelbloedige manier schuldig gemaakt aan een diefstal met geweld en bedreiging. Kennelijk hebben zij vooraf rekening gehouden met het feit dat er personen in de woning zouden kunnen zijn. Dit heeft hen er echter niet van weerhouden om de overval te plegen.

Desondanks legt het hof een lagere straf op dan de rechtbank, namelijk een gevangenisstraf van 7 jaar. Dat komt omdat het hof bij het bepalen van de straf ook heeft gekeken naar landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.