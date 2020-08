Brand Retailpark Roermond

Bij het uitbreken van een brand op het Retailpark in Roermond waren woensdag enkele flinke knallen te horen.

Volgens 1Limburg kreeg de brandweer rond 19.00 uur de melding van een brand bij de Big Bazaar in het winkelgebied Schaarbroekerweg. Hier was vermoedelijk brand uitgebroken in een transformatorhuisje waar winkels als Swiss Sense, Bakker Bart en Big Bazaar gevestigd zijn.

Een woordvoerder van de brandweer laat aan de regionale nieuwssite weten dat het om een smeulbrand gaat. Hierdoor is stroom uitgevallen in onder andere de KFC en de Burger King.

Vooral de Big Bazaar liep veel rookschade op door de brand. Er waren op het moment dat de brand uitbrak geen klanten in de winkel.