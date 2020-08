Vrouw (27) omgekomen bij verkeersongeval Andelst, twee mannen lichtgewond

Bij een eenzijdig ongeval op de A15 bij het Gelderse Andelst is in de nacht van zaterdag op zondag een 27-jarige vrouw om het leven gekomen. Dit meldt de politie zondag.

Twee mannen lichtgewond

'In het voertuig zaten nog twee mannen en twee vrouwen. De 27-jarige vrouw is samen met de twee mannen naar het ziekenhuis gebracht waar ze later is overleden. De mannen raakten lichtgewond', aldus de politie.

Vrouw nog gereanimeerd door passant

Het ongeluk gebeurde rond 04.15 uur. Een passant heeft de vrouw nog gereanimeerd totdat de hulpverleners van de ambulance de vrouw en de mannelijke inzittenden naar het ziekenhuis konden brengen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek.