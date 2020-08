Man neergestoken in centrum van Winschoten

Zondagavond is in het centrum van Winschoten even voor 18.30 uur een man op het Israelplein neergestoken. Dit meldt de politie zondagavond.

'Slachtoffer nog aanspreekbaar'

Volgens de politie was het slachtoffer nog wel aanspreekbaar en is hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. 'Er wordt gesproken over drie daders', zo laat de politie weten die ter plaatse onderzoek doet en op zoek is naar de daders.