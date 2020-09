Auto over de kop na botsing met bestelbus en ambulance

Op de kruising van de Marinus van Meelweg met de Henri Wijnmalenweg in Eindhoven vond vrijdagmiddag rond 13.18 uur een verkeersongeval plaats. Een ambulance, personenauto en bestelbus botsten met elkaar waarna de personenauto op zijn kop belandde.

Geen zware verwondingen

Een vrouw werd door de brandweer uit de auto gehaald en is ter plaatse nagezien door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter is niet ter plaatse gekomen.

KMar

De Koninklijke Marechaussee regelde het verkeer zodat politie met de betrokkene kon spreken om de toedracht vast te stellen. Door het ongeval was het kruispunt versperd.