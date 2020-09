Dode vrouw in woning in Maastricht, gewonde man aangehouden

Donderdagochtend is even na 09.30 uur in Maastricht in een woning aan de Minister Talmanstraat een overleden vrouw aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Politie gebeld

'Iemand die zich zorgen maakte over de mensen in de woning belde rond 09.30 uur de politie. Een patrouille ging ter plaatse en agenten zijn de woning binnen gegaan. Daar troffen ze een overleden vrouw en een gewonde man aan. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden', aldus de politie.

Forensisch onderzoek

De politie is in en rond de woning aan de Minister Talmanstraat bezig met technisch en tactisch onderzoek. Ook is een buurtonderzoek opgestart. Er wordt ernstig rekening gehouden met een misdrijf. Wat er in de woning is gebeurd, is op dit moment nog niet bekend. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen.