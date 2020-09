Auto botst op geparkeerde auto in Assen

Bij een aanrijding op de Boergoorn in Assen is zaterdag een automobilist gewond geraakt toen hij op een geparkeerde auto botste en vervolgens tot stilstand kwam tegen een lantaarnpaal.

Ziekenhuis

Beide auto’s liepen flinke schade op. De automobilist is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Een onderzoek van de politie moet daar meer duidelijkheid over geven.