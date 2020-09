Twee gewonden bij botsing auto's in Valthermond

'Achtervolging'

Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto's op elkaar. Een van de voertuigen belandde daarna in een tuin. Beide bestuurders zijn uit hun auto's gehaald en met ambulances naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk is het Zuiderdiep afgesloten. Volgens omstanders was er een soort van achtervolging gaande, maar dit is niet officieel bevestigd. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.