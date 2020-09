Rotterdammers aangehouden voor diefstal pluktreintrekkers en rijplaten

Container

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid hielden de verdachten aan toen ze drie gestolen trekkers wilden ophalen op een terrein aan de Van Heemstraweg in Zuilichem. De trekkers waren in de nacht van maandag op dinsdag gestolen bij een bedrijf in Kesteren en waren opgeslagen in een container.

Rijplaten

'De verdachten wilden de betreffende container ophalen met een vrachtwagen toen ze door de politie werden aangehouden', aldus de politie. Behalve de drie kleine trekkers vond de politie ook nog 124 rijplaten die van diefstal afkomstig waren. Alle gestolen goederen en de vrachtwagen zijn in beslag genomen.

Recherchebureau

In het onderzoek naar de gestolen goederen heeft de politie nauw samengewerkt met een recherchebureau. Voor alle duidelijkheid: de eigenaar van de locatie aan de Van Heemstraweg is geen verdachte in dit onderzoek.