Woning vermoedelijk beschoten

In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 september is er vermoedelijk geschoten op een woning aan de Merelstraat in Haaksbergen. Het incident vond vermoedelijk plaats tussen 2.00 uur en 6.30 uur.

De woning heeft schade aan de ruiten. De bewoners van de woning waren niet thuis en ontdekten deze schade bij thuiskomst rond 6.30 uur. De politie doet onderzoek wat er gebeurd is bij de woning aan de Merelstraat en vraagt getuigen zich te melden. Hebt u iets opvallend gezien of gehoord in de Merelstraat of de omgeving daarvan tussen 02.00 en 06.30 uur, neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook als u camerabeelden heeft, hoort de politie dat graag.