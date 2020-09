Vuurwapen aangetroffen bij doorzoeking

Ook werd een huiszoeking gedaan in de woning van een 48-jarige Roosendaler. Hij wordt ervan verdacht het vuurwapen in zijn bezit te hebben (gehad). In de woning werd verder niets strafbaars aangetroffen. Het vuurwapen is veiliggesteld en in beslag genomen. Het zal door de politie worden onderzocht.

De verdachte is aangehouden, overgebracht naar een politiecellencomplex en daar in verzekering gesteld. Hij zit nog vast. De verdachte wordt zaterdag verder gehoord over het feit.