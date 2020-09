Man aangehouden voor mishandeling agenten

Een 25-jarige man uit Tilburg is zaterdagavond 19 september agenten voor mishandeling. Hij pakte een agent bij zijn keel en gaf een andere agent een vuistslag tegen zijn hoofd. Een 55-jarige man uit Tilburg is gearresteerd vanwege het niet voldoen aan bevel of vordering en openlijke geweldpleging.