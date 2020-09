Personenauto volledig uitgebrand in Best

In de nacht van maandag op dinsdag werd de brandweer rond 3.45 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Boslaan-Zuid in Best. Het voertuig brandde volledig uit en werd gedoofd door de brandweer.

Opmerkelijk was dat het voertuig met zijn voorwielen boven een droge sloot hing welke ook vlam had gevat. Bij het voertuig was wel iemand aanwezig, maar het is niet bekend of hij de eigenaar van het voertuig was. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.