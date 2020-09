Ongeval N381 bij Emmen

Ambulances

Hier raakte door nog onbekende oorzaak een auto van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Hulpdiensten waaronder brandweer, politie en twee ambulances kwamen naar de locatie toe. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend, maar een aantal mensen is in de ambulance onderzocht op eventueel letsel. Het verkeer werd om en om langs het ongeval gedirigeerd.