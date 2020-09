Vrouw (55) omgekomen bij duikongeluk Grevelingenmeer

Zondagmiddag is in het Zeeuwse Brouwershaven bij een duikongeluk aan de Langendijk een duikster om het leven gekomen. Dit meldt de politie zondagmiddag.

Onderzoek

Het ongeluk gebeurde rond 12.15 uur in het Grevelingenmeer. Het slachtoffer is een 55-jarige vrouw uit Roermond. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Zo worden onder andere getuigen verhoord en wordt een sporenonderzoek ingesteld.