Politie treft dode man aan in woning op bungalowpark in Delden

Zondagmiddag heeft de politie het lichaam van een overleden man aangetroffen in woning aan De Mors. Dit meldt de politie zondag.

Bungalowpark

De overledene is een 49-jarige man uit Polen. Hij werd in één van de woningen op een bungalowpark aangetroffen. De politie heeft twee mannen aangehouden. Het gaat om een 51-jarige en een 27-jarige man, beiden uit Polen. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het incident.