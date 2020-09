Dode door aanrijding bij Veghel

Bij een ongeval op de N279 bij Veghel is maandagmorgen de bestuurder van een auto om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen.

De aanrijding vond iets na 10.30 uur plaats door nog onbekende oorzaak. De ravage op de weg na het ongeval is groot. Hierdoor is de weg tussen Beek en Donk en Veghel in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Hij zal worden gehoord over het ongeval.