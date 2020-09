Provincie Groningen vervangt dieseltrein voor waterstoftrein

Geslaagde proef

'De waterstoftrein is een volwaardig alternatief voor de dieseltrein die op dit moment in onze provincie rijdt. Dat blijkt uit de proef met een waterstoftrein van Alstom en ProRail die begin dit jaar plaatsvond op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden', aldus de provincie.

Toekomstige uitbreiding

De resultaten zijn zo positief, dat de provincie en betrokken partijen waterstoftreinen willen inzetten bij toekomstige uitbreiding of aanpassing van het spoor in Groningen. Dit kan bijvoorbeeld op trajecten naar Stadskanaal of Duitsland (Wunderline). Zo kunnen de eerste waterstoftreinen over een paar jaar in de reguliere dienstregeling gaan rijden.

50 procent stiller

De waterstoftrein is twee weken lang uitvoerig getest. De testritten vonden 's nachts plaats met een personentrein zonder passagiers. Hierbij is de stop- en sneltreindienstregeling meerdere keren getest. De trein reed volgens dienstregeling. Het brandstofverbruik, optrekken en remmen verliepen zonder problemen. Het tanken met waterstof ging sneller dan verwacht en is veilig uit te voeren. Een waterstoftrein bleek ook nog eens bijna 50% stiller dan de huidige dieseltrein.

Geen uitstoot

De provincie en de betrokken partijen willen de treinen in Noord-Nederland laten rijden zonder dat ze CO2 uitstoten. De waterstoftrein is daar een goede mogelijkheid voor, zonder dat daarvoor hoeft worden geïnvesteerd in bovenleidingen.

Samenwerking

Bij de proef met de waterstoftrein werkte de provincie samen met ProRail (mede-initiatiefnemer en beheerder spoorinfrastructuur), Arriva (vervoerder), Engie (leverancier groene waterstof en tankinstallatie), Alstom (leverancier waterstoftrein) en DEKRA (onafhankelijke testorganisatie).