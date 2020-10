Jarenlange celstraffen geëist tegen gewelddadige Rolex-rovers

De officier van justitie in Amsterdam heeft vandaag jarenlange celstraffen geëist tegen drie jonge mannen die ervan worden verdacht tussen 2017 en eind februari 2019 met excessief geweld mensen van hun dure horloge te hebben beroofd, veelal een Rolex. Tegen twee van hen werd bovenop de celstraf TBS met dwangverpleging geëist. De groep mannen wordt ervan verdacht – in wisselende samenstelling - betrokken te zijn geweest bij een groot aantal straatroven waarbij soms ook geld werd buitgemaakt. De impact op het leven van de slachtoffers is nog steeds buitengewoon groot.

“De zaken die ter zitting zijn besproken tonen aan dat de slachtoffers niet alleen werden beroofd van hun horloge, maar dat dat gepaard ging met zeer ernstig, excessief en onnodig geweld, bijvoorbeeld vuistslagen in het gezicht, trappen tegen het hoofd en het lichaam, het naar de grond duwen en bedreigingen met woorden als ‘schiet hem gewoon neer’. De impact die deze straatroven op het leven van de slachtoffers en hun familieleden heeft gehad is dan ook enorm”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

Tegen een man uit Amsterdam van 20 jaar oud eiste de officier van justitie een celstraf van zeven jaar. De andere twee verdachten, een man van 29 jaar uit Amsterdam en een man van 25 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, hoorden zes jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zich eisen.

De verdachten gingen bij de straatroven globaal op dezelfde wijze te werk. Ze reden veelal in een auto rond door Amsterdam Oud-Zuid en zodra ze een dure auto zagen gingen ze erachter aan in de veronderstelling dat iemand met een dure auto ook wel een duur horloge om zijn pols had zitten. Soms werd vermoedelijk in een café of club een toekomstig slachtoffer met zo’n horloge gespot en later op weg naar huis gevolgd en beroofd. Bij de verschillende berovingen werden de slachtoffers met excessief geweld van hun dure horloge beroofd. Een van de slachtoffers hield daar onder meer een verbrijzelde kaak aan over, een ander brak haar schouder doordat ze was gevallen na door een overvaller te zijn geduwd. Veel slachtoffers kampen nog steeds, ongeveer anderhalf jaar na de berovingen, met de fysieke of geestelijke gevolgen. Voor een aantal geldt dat er sprake is ‘van een leven voor en een leven na de beroving’.

Het concrete onderzoek door de politie kon worden gestart nadat bij een andere straatroof in januari 2019 een auto in beeld was gekomen. Besloten werd de gesprekken in de auto af te luisteren. De opnames van die zogenoemde OVC-gesprekken (Opnemen Vertrouwelijke Communicatie) zijn op zitting deels afgespeeld. Duidelijk te horen was dat bijvoorbeeld werd gesproken over een buitgemaakt horloge. Uiteindelijk kon de auto met de verdachten op 20 februari 2019 worden staande gehouden, vlak nadat er een straatroof had plaatsgevonden. Eén van de verdachten kon toen direct worden aangehouden, de andere aanhoudingen volgden korte tijd later.

Niet alleen de OVC-gesprekken en de camerabeelden vormen het bewijs, ook kentekenregistraties en historische telecomgegevens onderbouwen het, evenals getuigenverklaringen. Daarnaast werd op de telefoon van één van de verdachten een filmpje aantroffen waarop om de pols van een andere verdachte een duur horloge is te zien. Een horloge van hetzelfde type dat kort voordat het filmpje werd geplaatst bij een straatroof was buitgemaakt.

De officier van justitie: “Keer op keer werden rijke mensen, bekende mensen en mensen met een kostbaar horloge het slachtoffer van bruut geweld. Door de uitgekozen slachtoffers, de aard van het geweld en de frequentie waarmee de straatroven in voornamelijk Amsterdam Oud-Zuid - maar ook daarbuiten - plaatsvonden, beheersten deze straatroven steeds vaker het plaatselijke en vervolgens landelijke nieuws.(-) “Het gevoel dat Amsterdam Oud-Zuid veilig is, is niet meer voor een ieder vanzelfsprekend. Dit alles is de verdachten aan te rekenen. (-) “De ernst van de feiten rechtvaardigt in de visie van het OM een langdurige en onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf.”

Bij de bepaling van de hoogte van de strafeis heeft het OM onder meer meegewogen dat de straatroven op professionele en doordachte wijze zijn voorbereid, dat de slachtoffers heel bewust zijn uitgekozen, dat er zwaar fysiek geweld is gebruikt en dat er meerdere kostbare horloges zijn gestolen die vaak ook een grote emotionele waarde hebben voor de slachtoffers. Ook het feit dat de verdachten tot op heden geen volledige openheid van zaken hebben willen geven en hun rollen en het toegepaste geweld meermaals hebben gebagatelliseerd heeft meegewogen bij het bepalen van de strafeis.