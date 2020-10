Groot rood hart op de Wallen vraagt om aandacht voor 1,5 meter afstand

In Amsterdam siert sinds zondag een groot rood hart op de grachten van het Wallengebied. De boodschap op het bijbehorende spandoek vraagt de mensen in het gebied om de 1,5 meter afstand te houden vanwege het coronavirus. Dat is ook hard nodig zoals de cijfers ons dagelijks laten zien.

Aantal besmettingen in 4 weken verdubbeld

Vandaag meldde het RIVM bijna 6.400 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. Met name de laatste 4 weken nam het aantal besmettingen zo snel toe dat het cumulatief aantal besmettingen meer dan verdubbelde van 82.099 in week 37 naar 174.653 in week 41. Premier Rutte overlegt vandaag over de situatie en zal dinsdagavond bekendmaken welke maatregelen er nodig zijn en zullen worden genomen om het tij te keren.