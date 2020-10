Explosief voor deur woning in Almere

Op zondag 11 oktober rond 10.30 uur kreeg de politie een melding dat er voor de deur van een woning aan de Fijistraat een explosief was aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart en er is een 17-jarige jongen uit Almere aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid.

Na de vondst van het explosief is de EOD direct ingeschakeld en heeft de politie de omgeving afgezet en deels ontruimd. Ook is er een verdachte aangehouden, een 17-jarige jongen uit Almere. Zijn mogelijke betrokkenheid wordt op dit moment onderzocht. In het kader van het onderzoek is daarnaast op de Tasmaniëstraat gezocht naar een voorwerp wat mogelijk te maken heeft met dit onderzoek.