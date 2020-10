Opnieuw aanhoudingen in Operatie Portunus

De recherche heeft dinsdag 13 en woensdag 14 oktober in totaal drie verdachten aangehouden in het onderzoek rond Operatie Portunus. Het gaat om twee mannen uit Vlissingen (27 en 28 jaar oud) en een 25-jarige man uit Kruiningen.

Operatie Portunus richt zich op het onderzoeken van de import van cocaïne via de Vlissingse haven. Op 1 juli was er al een grote actie met meerdere aanhoudingen en zoekingen. Het onderzoeksteam nam toen ook een grote hoeveelheid datadragers in beslag.

Drugs en geld

Naast de aanhoudingen doorzocht de politie ook nog de woning van de 25-jarige man uit Kruiningen. Daarbij werd 3500 euro en een kilo hash in beslag genomen. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.