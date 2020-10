Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Er kwam een melding binnen dat er een persoon in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Op de Goenewegje wilde de politie de verdachte aanhouden, maar deze volgde de aanwijzingen van de agenten niet op. Hierop was men genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Hierna kon de verdachte worden aangehouden.

Het is niet bekend of de verdachte daadwerkelijk een vuurwapen bij zich had.