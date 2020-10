Buurtbewoner belt brandweer voor rookmelder

Omdat op dat moment onbekend was of er nog personen in de woning aanwezig waren was enige haast geboden, op roepen, aanbellen en kloppen werd niet gereageerd. Met een ladder werd door de slaapkamerraam aan de voorzijde van de woning gekeken of er personen aanwezig waren, dit was niet het geval. Hierop zijn de brandweerlieden via de brandgang met een ladder op het dak van de schuur geklommen, waar het geluid van de melder harder hoorbaar werd. Snel daarna was de melder gevonden, het bleek een oudere rookmelder te zijn die in de schuur lag. De brandweer zette de rookmelder uit waarna de rust weer teruggekeerd was. De ter plaatse gekomen politie heeft de bewoners van het huis telefonisch geïnformeerd.