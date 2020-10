Explosief in auto ontploft in Amsterdam-Noord

Vrijdagavond is in een geparkeerde auto op de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord een explosief afgegaan. 'Het voertuig raakt hierdoor zwaar beschadigd, maar gewonden vallen er gelukkig niet', zo meldt de politie zaterdag.

Melding 'harde knal'

De politie kreeg vrijdagavond rond 19.40 uur de melding dat er een harde knal werd gehoord in de Van der Pekstraat en dat er rook uit auto zou komen die daar geparkeerd stond. Ter plaatse troffen agenten inderdaad een geparkeerd voertuig in een grote rookwolk met veel schade aan.

Explosief ontploft

Als snel werd duidelijk dat er naar alle waarschijnlijkheid een explosief ontploft is in de auto. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) onderzocht het voertuig daarom en toen die de situatie veilig had verklaard, kon ook de Forensische Opsporing (FO) aan de slag. De auto moest uiteindelijk worden afgesleept.

Oproep getuigen en camerabeelden

Wat er precies in de auto ontplofte en hoe dit in de auto terecht is gekomen en vooral waarom dit gebeurde wordt door de recherche onderzocht. 'Rechercheurs komen graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van het incident, maar dit nog niet bij de politie hebben gemeld. Ook camerabeelden, bijvoorbeeld van een dashcam, zijn zeer welkom', aldus de politie.