Agent (28) omgekomen bij aanrijding A270 bij Nuenen

Overleden

'Eén van de twee agenten, een man van 28 jaar, raakte daarbij zwaargewond en is aan zijn verwondingen overleden. Zijn vrouwelijke collega raakte ook gewond maar verkeert niet in levensgevaar en is overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Agenten stonden op de weg

Het ongeval gebeurde zaterdagavond vlak voor 23.00 uur. Beide agenten bevonden zich tijdens de aanrijding buiten hun voertuig. De bestuurder van de auto die de agenten aanreed is ook gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Zijn auto ramde ook de politieauto van de agenten.

VOA

Een specialist van de VOA(verkeers ongevallen analyse) doet onderzoek naar de toedracht van dit incident. Uit oogpunt van zorgvuldigheid en objectiviteit doet de VOA van de eenheid Limburg dit onderzoek.