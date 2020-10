Meer techniek in het onderwijs door lasertechnologie

Techniekonderwijs is inspirerend en kan leerlingen enthousiasmeren en nieuwsgierig maken. Tegenwoordig wordt in het onderwijs al steeds meer techniek toegepast.

Een lasersnijder is een goed voorbeeld van een machine die onderwijsprojecten kan ondersteunen waarbij doormiddel van lasertechnologie onder andere modelbouw, prototyping, onderzoeksprojecten en DIY-projecten kunnen worden uitgevoerd.

Toepassingen

Een laser machine is een flexibel gereedschap. Hierdoor is de machine erg geschikt voor prototypes en testopstellingen. Tekeningen en ontwerpen kunnen vanuit een CAD- of grafisch programma direct naar de laser worden gestuurd. Vaak wordt de laser machine op scholen gebruikt voor het maken van industriële ontwerpen, modellen, textielontwerp, het bouwen van prototypes en voor veel andere DIY-projecten. Ook is lasertechnologie ideaal voor kunstprojecten op school doordat de technologie enorm veel en inspirerende ontwerpmogelijkheden biedt waarbij er in diverse materialen kan worden gegraveerd.

Lasersnijders zijn geschikt voor studenten van alle leeftijden. Omdat een lasermachine eigenlijk net zo werkt als een printer is het makkelijk om digitale ontwerpen te sturen. Hierdoor kunnen studenten vrijwel altijd zelfstandig aan de slag. Softwareprogramma’s die hiervoor kunnen worden aangeschaft zijn onder andere Adobe Illustrator, AutoCAD en Corel Draw.

Voordelen

Buiten het feit dat techniek belangrijk is binnen het onderwijs en het studenten voorbereidt op de arbeidsmarkt zijn er ook nog andere voordelen die een lasermachine te bieden heeft. Ten eerste kan lasertechnologie duurzame markeringen maken en is daarbij stijlvast. Daarnaast kan er met een lasermachine enorm gedetailleerde markeringen worden gemaakt waardoor de fijnste ontwerpen tot stand komen. Ook ondervindt een lasermachine weinig slijtage. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen geld besparen omdat er weinig onderhoud aan hoeft worden gepleegd.

De aanschaf van een lasermachine

In het onderwijs is het vooral belangrijk dat de lasermachine voldoet aan de standaarden en richtlijnen die te maken hebben met de veiligheid en gezondheid van zowel studenten als de docenten. Hierbij moet worden gelet op de CE-standaard uit de EC-machinerichtlijn 2006/42/EC. Met deze richtlijnen wordt te allen tijde de veiligheid en gezondheid van docenten en studenten gewaarborgd. Kies daarnaast voor optimale bescherming een lasermachine die volledig is afgesloten.