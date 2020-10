Interieurtrends van dit jaar

Elk seizoen zijn er weer nieuwe tips en trends voor jouw interieur om te kunnen volgen. Je hoeft je natuurlijk niet te laten leiden, want we snappen dat je niet elk seizoen je muren gaat schilderen of een nieuw behangetje kiest. We willen je graag wat tips en trends van het hele jaar meegeven, dan kun je zelf kiezen of je er nog wat mee doet!

3 interieur tips in 2020

Inspiratie

Voordat je begint, wil je eerst inspiratie op doen. Kijk op Pinterest, koop een woonblad zoals vtwonen of ga naar de winkel voor inspiratie. Overigens is het ook goed om inspiratie op te doen over duurzaam wonen, want dat is de toekomst!

Kleuren

Kleuren zijn heel belangrijk, kies voor de kleuren waar jij je prettig bij voelt. Pastel? Of liever fel? Kijk of je meubels passen bij jouw gewenste kleur, maar houd de basis wel rustig, want dan kun je uitpakken!

Moodboard

Heb je wat ideeën bij elkaar? Maak dan een moodboard. Knip uit de woonbladen of haal plaatjes van het internet en maak je (digitale) moodboard. Met dat moodboard kun jij naar de winkel, om daar vervolgens met een styliste jouw interieur die make over te geven die jij wilt!

3 interieur trends in 2020

Milieubewust

We zijn met z’n allen veel meer bezig met het milieu. We scheiden ons afval, schaffen steeds meer zonnepanelen aan en denken na over de producten die we kopen. Ook op interieur gebied zijn we goed bezig. We kopen meubels of raamdecoratie van duurzaam hout, zijn fan van planten en vervangen alle lampen voor led licht in warme kleuren. Bij dit interieur past de kleur Tranquil Dawn van Flexa heel goed. Dit is een natuurlijke kleur die tussen groen, blauw en grijs in zit!

Smart Home

Een andere trend die we in 2020 zien is het gebruik van elektrische raamdecoratie. Je (rol)gordijnen zijn te bedienen via je telefoon of tablet. Je kan zelfs van tevoren instellen wanneer jouw gordijnen open of dicht moeten. Zo kun je na een gezellige avond lekker in bed ploffen en gaan je gordijnen vanzelf dicht!

Gordijnen

Terug van weggeweest, gordijnen. Ze kunnen een wat oubollig imago hebben, maar dit jaar zijn er zo veel hippe kleuren en dessins verkrijgbaar, dat je ze niet kan laten hangen in de winkel! Ga voor groen velours, okergeel katoen of pastel blauwe in betweens. Alles is mogelijk.