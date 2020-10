Brand in holle boom

Donderdagmiddag omstreeks 16:45 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Koppel in Boxtel. Ter plaatse bleek een holle boom in het Processiepark in brand te staan.

De brandweer doofde het kleine brandje met een waterstraal en controleerde met een warmtebeeldcamera of de brand goed uit was. Omstanders gaven aan dat jongeren met vuurwerk bezig zijn geweest in het park. Of dit de oorzaak van de brand is niet bekend