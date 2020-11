Jongeren vast in lift

Zondagmiddag werd de brandweer rond 16.15 uur gealarmeerd voor een liftopsluiting bij het NS-station aan het Stationsplein in Boxtel. In de lift zaten twee jeugdigen welke na ruim een uur uit de lift konden worden bevrijdt

Dit kostte de nodige moeite gezien de liftdeur was ontzet. Ook de politie kwam ter plaatse, zij noteerde de gegevens van de twee, dit vanwege de schade aan de lift. De lift is door het beveiligingsbedrijf buiten dienst gesteld en de liftmonteur is in kennis gesteld. Het betrof de lift aan de zijde van de Van Salmstraat van het NS-station.