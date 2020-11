Doorzoeking in onderzoek naar vermoedelijke growshop in Houten

Naar aanleiding van bij de politie binnengekomen informatie ontstond de verdenking dat het bedrijf aan de Pakketboot professionele en grootschalige illegale hennepteelt mogelijk maakt. Dit is strafbaar gesteld in artikel 11a van de Opiumwet. Daarin staat dat als iemand weet of moest vermoeden dat de stoffen of voorwerpen die hij aanbiedt, bezit of levert, bestemd zijn voor de professionele en/of grootschalige hennepteelt, dit verboden is. Bovendien brengt de illegale teelt en handel in drugs allerlei uitwassen met zich mee, zoals geweld, brandgevaar en het dumpen van hennepafval in natuurgebieden.

In vervolg op de strafrechtelijke doorzoeking door politie en OM heeft de gemeente Houten de twee loodsen die bij het bedrijf in gebruik zijn, gecontroleerd op activiteiten op basis waarvan op grond van artikel 13b van de Opiumwet door de burgemeester kan worden opgetreden. Op basis van de gedane waarnemingen bereidt de gemeente bestuursrechtelijke maatregelen voor om het gebouw voor een bepaalde periode te sluiten.

De gemeente heeft vandaag ook andere bedrijfsgebouwen in de omgeving onderzocht. Dat gebeurde naar aanleiding van signalen over mogelijke activiteiten in strijd met het bestemmingsplan en om de activiteiten in de panden beter in beeld te krijgen. In een van de panden werden goederen aangetroffen die gebruikt zijn voor de productie van drugs. In een ander pand is vermoedelijk sprake van illegale bewoning. Naar beide bevindingen volgt nader onderzoek, waarna afhankelijk van de uitkomst maatregelen kunnen worden opgelegd.