Vijftien maanden oud jongetje overleden na ongeval A16

Een vijftien maanden oud jongetje dat afgelopen maandagavond zwaargewond raakte bij een ongeval op de A16 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht, is aan zijn verwondingen overleden. Om het tragische ongeval beter in kaart te brengen, spreekt de verkeerspolitie graag met getuigen.

Die avond ging het even na 19:00 uur mis toen een grijze en een zwarte bestelauto op elkaar reden op de A16 richting Rotterdam. Diverse hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om de beknelde bestuurder van een van de twee busjes te bevrijden. De 46-jarige man uit Den Haag is naar een ziekenhuis vervoerd voor behandeling. Ook het jongetje, dat in het andere voertuig zat, moest bevrijd worden door de brandweer terwijl trauma artsen eerste hulp verleenden. Ondanks intensieve behandeling is het helaas niet gelukt om het kind te redden. De impact van het ongeval is groot en de direct betrokkenen zijn opgevangen en worden begeleid.