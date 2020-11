17-jarige jongen aangehouden voor steekpartij in Breda

Een 16-jarige jongen is vanmiddag met een steekvoorwerp in een van zijn benen gestoken. Hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie arresteerde na een zoekactie omstreeks 14.40 uur op een adres in de Esserstraat in Breda een 17-jarige jongen als verdachte.

De politie kreeg om 13.45 uur een melding dat op de Seringenlaan nabij de Laurierstraat een jongen neergestoken was. Hij zou bij kennis zijn. De dader was volgens de melder weggerend. Diverse politie eenheden gingen ter plaatse. De agenten troffen een 16-jarige jongen aan die gewond was. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Zoekactie

Direct werd door de politie een zoekactie gestart naar de jongen die gestoken zou hebben. Al snel werd de naam en leeftijd van de mogelijke dader bekend waardoor er gericht gezocht kon worden. Om 14.40 uur werd een 17-jarige jongen in een dokterspraktijk aan de Esserstraat als verdachte aangehouden. Hij had een doek om zijn linkerhand gebonden die onder de bloedvlekken zat. Slachtoffer en verdachte zijn bekenden van elkaar. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.