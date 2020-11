Flinke drugsvangst in Rotterdam

Voor de productie van drugs, drugshandel of -opslag wordt vaak gebruik gemaakt van appartementen in duurdere woontorens, waar weinig sociale controle is en de criminelen redelijk ongestoord hun gang kunnen gaan. De criminelen die gebruik maakten van een appartement in een woontoren aan de Strevelsweg kwamen er echter niet mee weg. Zowel aan de Strevelsweg als de Lange Hilleweg werd afgelopen zondag 300 kilo cocaïne gevonden, 600 kilo in totaal dus. In een appartement aan het Kruisplein werd in totaal 1.927.270 miljoen euro gevonden.

Drugshandel is levensgevaarlijk. Niet alleen voor de criminelen die zich er mee bezig houden en snel verwikkeld raken in conflicten met leveranciers, uitvoerders, dealers en concurrenten. Deze ongure figuren, die het gebruik van geweld niet schuwen, leveren ook een direct gevaar op voor de hele buurt waar zij opereren. Schietpartijen, explosies, maar ook overlast door gebruikers.

Observatie

De politie had informatie dat een appartement aan de Strevelsweg vermoedelijk gebruikt werd voor de opslag van drugs. Onder leiding van een officier van justitie werd een strafrechtelijk onderzoek gestart. De politie hield de woning enige tijd in de gaten en zag regelmatig twee mannen met grote tassen de woning in en uit gaan. Agenten volgden de mannen ook heimelijk naar een woning aan de Lange Hilleweg die eveneens regelmatig met grote tassen werd bezocht.

Drugs en vuurwapen

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 november deed de politie met het Openbaar Ministerie een instap op beide adressen en vond zowel op de Strevelsweg als op de Lange Hilleweg 300 kilo cocaïne. Op de Strevelsweg was de drugs verstopt in een verborgen ruimte in de woning. In de verborgen ruimte lag ook een vuurwapen en munitie.

Straatwaarde

De in totaal 600 kilo cocaïne heeft een straatwaarde van tussen de 18 en 24 miljoen euro. De drugs is zo snel mogelijk getest, gewogen en daarna vernietigd. Op de Lange Hilleweg zijn twee mannen aangehouden. Beide verdachten zijn 29 jaar en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Zij zijn door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Koffers met miljoenen

Bij de observatie werd ook een auto gezien die mogelijk een relatie had met de drugshandel. Nader onderzoek naar deze auto leidde de politie naar een woning aan het Kruisplein. De agenten zagen dat twee personen verlieten deze auto met koffers en gingen een appartement aan het Kruisplein binnen. De politie stapte afgelopen woensdag deze woning binnen en vond daar een 36-jarige man en een 58-jarige vrouw, die geld zaten te tellen. Ook deze verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en zijn door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor veertien dagen in bewaring gesteld. Na hun aanhouding heeft de politie het geld en de auto in beslag genomen en de telling voortgezet. Het gaat om bijna 2 miljoen.

Spookbewoning

Op alledrie de adressen die door de verdachten werden gebruikt, stond niemand ingeschreven. Het ging om woningen voor de verhuur. Spookbewoning is een benaming voor appartementen die niet of nauwelijks bewoond zijn en waar meestal niemand ingeschreven staat, maar waar wél criminele activiteiten plaatsvinden. Meestal gaat het om drugs gerelateerde activiteiten. Vaak weet een woningeigenaar die zijn woning verhuurt van niks. Zij maken dan onbewust gebruik van een onbetrouwbare verhuurbemiddelaar. Die neemt contant geld aan, houden geen volledige administratie bij, bieden een volledig verhuurpakket aan en een inschrijving bij de BRP is niet nodig.