Negentien poederbrieven aangetroffen door heel Nederland

Bij verschillende bedrijven op verschillende locaties in het land zijn de afgelopen dagen poederbrieven tussen de post aangetroffen. De brieven werden bezorgd op twaalf Amsterdamse locaties, en bij panden in Amersfoort, Arnhem, Best, Rotterdam, Utrecht Roermond en Zeist. Tot de negentien ontvangers behoren o.a. hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgevers.