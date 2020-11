Man (29) opgepakt voor spijkerbomontploffing Oss

Geen gewonden

De spijkerbom werd in een appartementencomplex in Oss tot ontploffing gebracht. Eén van de appartementen in het complex is hierdoor zwaar beschadigd. Gelukkig vielen er geen gewonden.

Onderzoek leidt tot aanhouding

'Wij hebben een onderzoek ingesteld en een 29-jarige inwoner uit Oss aangehouden', aldus de politie. Het onderzoek is nog niet afgerond en ondanks dat de politie denkt met deze aanhouding de hoofdverdachte in de zaak achterhaald te hebben, worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.