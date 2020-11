Automobilist gewond na botsing tegen verkeersbord en lantaarnpaal

Het slachtoffer botste aan de Enkeerdhamel met zijn auto tegen een verkeersbord en daarna tegen een lantaarnpaal.