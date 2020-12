Buurtbewoner dooft vlammen in brandende heg aan de Breukelsestraat in Boxtel

Emmers water

Een buurtbewoner was de brand al met emmers water te lijf gegaan, de vlammen waren reeds gedoofd toen de brandweer aan kwam. Brandweerlieden hebben het nog goed nageblust en controleerden met een warmtebeeldcamera of er geen vuur meer was. Ook werd met een riek de grond omgewoeld. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.