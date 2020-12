Verkeersongeval op A50 bij Son en Breugel

Op de A50 richting Eindhoven vond vrijdagmiddag een verkeersongeval plaats. Een bestelbus raakte zwaar beschadigd evenals de vangrail in de middenberm.

Hulpdiensten

Of er meer voertuigen bij het verkeersongeval betrokken waren is niet bekend. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. Twee rijstroken waren dicht. Het verkeer kon over de vluchtstrook langs het ongeval rijden.