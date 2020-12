Vrouw mishandelt beveiligingsmedewerker die haar vraagt het station te verlaten

Rond 3 uur ging de beveiliger naar het NS station aan de Gravinnen van Nassauboulevard in Breda om daar de toegangsdeuren af te sluiten. In de hal lag een vrouw te slapen die hij wekte en vroeg om het pand te verlaten. Dat was zij echter niet van plan en toen de beveiliger haar met lichte dwang richting de uitgang wilde begeleiden pakte zij een houten plank uit haar tas. Daarmee sloeg ze in op de beveiliger. Die belde vervolgens voor assistentie waarna de vrouw, een 31 jarige inwoonster van Diemen, door de politie werd aangehouden.