Dode gevonden in Tilburgse flatwoning

De politie heeft maandagmorgen in een Tilburgse flatwoning een persoon aangetroffen die door nog onbekende oorzaak om het leven is gekomen.

Het slachtoffer werd in een appartement van de Mozartflat gevonden. Volgens de politie was de persoon toen nog in leven, maar overleed ondanks de inspanningen van medisch personeel.

In de woning was naast het slachtoffer nog een persoon aanwezig. Omdat de doodsoorzaak nog niet duidelijk is, heeft de politie deze persoon aangehouden.