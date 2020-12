RIVM: 11.555 nieuwe besmettingen met corona

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt dat er nu 2308 patiënten met corona in een ziekenhuis liggen. Hiervan liggen er 596 op de intensive care van het ziekenhuis.

Het aantal patiënten dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is 89. Dit waren er gisteren nog 106. De afgelopen dagen was er een gemiddelde van 73 doden, tegen 60 een week eerder.