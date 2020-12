Maximale celstraf van 15 jaar voor 'slaapwandelmoord'

Maandag heeft de rechtbank Arnhem een 29-jarige man uit Didam veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. 'De man bracht zijn vriendin op 21 december 2019 met geweld om het leven. Hij stak haar in hun gezamenlijke woning in Didam onder andere in haar hartstreek en hals', zo meldt de rechtbank maandag.

Alternatief scenario

De man verklaarde dat hij zich niets kan herinneren en dat hij wakker werd naast zijn dode vriendin. De advocaat van de man voerde aan dat de man niet met opzet zijn vriendin om het leven bracht, omdat hij handelde onder invloed van een slaapstoornis.

Bewijs

De rechtbank gaat hier niet in mee, gelet op de bewijsmiddelen. Hieruit blijkt dat man die nacht niet sliep. Daar komt bij dat 4 slaapdeskundigen op zitting verklaarden dat het onaannemelijk is dat de man handelde onder invloed van een slaapstoornis, gezien zijn cocaïne- en oxazepamgebruik van de dag ervoor.

De strafoplegging

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 15 jaar voor doodslag. De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. In het deskundigenverslag is geadviseerd om hem toerekenbaar te achten. De wijze waarop de man het slachtoffer om het leven bracht, vindt de rechtbank gruwelijk. Zo gruwelijk zelfs, dat het moeilijk is een ernstiger vorm van doodslag te bedenken. De rechtbank veroordeelt de man daarom tot de maximale gevangenisstraf van 15 jaar cel.

Vordering benadeelde partij

Tot slot moet de man aan de familie van het slachtoffer bijna 50 duizend euro schadevergoeding betalen.