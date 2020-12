Identiteit slachtoffer uitgebrande spottershut Luyksgestel is bekend

De politie heeft de identiteit achterhaald van het dodelijk slachtoffer dat op Kerstavond in een spottershut in Luyksgestel werd aangetroffen. 'Het gaat om een vermiste man uit Eindhoven', zo laat de politie woensdag weten.

Melding vermiste man

Op kerstavond was de politie in het buitengebied van Luyksgestel na een melding op zoek naar de vermiste man uit Eindhoven. Daarbij werd ontdekt dat de spottershut was afgebrand. In de restanten van de verwoeste hut werd een stoffelijk overschot gevonden. Daarop startte de politie een onderzoek.

Identiteit

De identiteit van het slachtoffer was de afgelopen dagen nog onduidelijk. Uiteindelijk heeft onderzoek aan het lichaam uitgewezen dat het inderdaad om de vermiste man uit Eindhoven gaat.

Onderzoek gaat verder

In de spottershut is uitgebreid technisch onderzoek verricht. Dat heeft vooralsnog geen duidelijkheid gegeven over de oorzaak van de brand of wat er gebeurd is. Het onderzoek gaat de komende tijd nog verder.