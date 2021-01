Sitatoenga jong ter wereld gekomen

Safaripark Beekse Bergen viert met de komst van een sitatoenga de eerste geboorte van het nieuwe jaar. De enige groep westelijke sitatoenga’s in Nederland is dankzij deze aanwinst nog groter geworden.

Het mannetje, dat nog geen naam heeft gekregen, maakt het goed. “We hebben hem al uitvoerig zien drinken bij moeder Vera”, zegt dierverzorger Yvonne Vogels. De geboren sitatoenga is groter dan gemiddeld: “Normaal gesproken weegt deze antilopesoort zo’n vijf à zes kilogram bij de geboorte. Dit mannetje woog ongeveer acht kilogram. Het is dus een flinke jongen.”

Schuwe diersoort

De sitatoenga leeft in waterrijke gebieden zoals moerrassen in Centraal-Afrika en houdt zich daar vaak verscholen tussen het riet. Kenmerkend voor moerasdieren als de sitatoenga zijn de lange hoeven. Hierdoor zakt de Afrikaanse antilopesoort niet weg in de modder en kan hij bij gevaar snel het hazenpad kiezen.

Vluchten voor vijanden doet de sitatoenga meestal in het water. Deze soort kan uitstekend zwemmen en bij gevaar dompelt hij zich bijna geheel onder. Alleen de neusgaten komen boven het water uit. Dit zodat hij zijn soortgenoten met niesgeluiden kan waarschuwen voor de bedreiging.

Bedreiging van de mens

De populatie sitatoenga's in het wild neemt af. Dit komt voornamelijk door toedoen van de mens, dat de grootste bedreiging is van deze antilopesoort. Zo wordt er op de sitatoenga gejaagd voor zijn vlees en huid. Daarnaast verdwijnt zijn natuurlijke leefomgeving door de landbouw.

Natuurlijke vijanden van deze antilope zijn onder meer leeuwen en luipaarden. De sitatoenga is te herkennen aan zijn grijsbruine vacht met witte strepen en vlekken. De mannetjes hebben daarnaast ook nog licht gedraaide hoorns.