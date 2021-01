Vrouw loopt gewond op A76 na steekpartij

De politie stelt een onderzoek in naar een incident waarbij vrijdagmorgen een 35-jarige Oekraïense vrouw steekwonden heeft opgelopen. Het slachtoffer werd lopend op de A76 aangetroffen. Zij is voor behandeling per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat vermoedelijk over een incident in de relationele sfeer. De vrouw zou naar aanleiding van een ruzie in de auto zijn gestoken door haar partner. De politie is op zoek naar een donkerkleurige BMW met Oekraïens kenteken. De politie komt graag in contact met personen die de vrouw uit de BMW hebben zien komen of meer informatie hebben.