Eerste 'Spaarpaal' in provincie Utrecht staat in De Bilt

De eerste spaarpaal in de provincie Utrecht staat aan het zuidelijke deel van de Hessenweg in gemeente De Bilt. Gedeputeerde Arne Schaddelee (mobiliteit) en wethouder Brommersma (kern De Bilt) hebben de paal in de eerste week van dit nieuwe jaar onthuld.

Snelheid van maximaal 30 km/h wordt beloond

'De spaarpaal is een snelheidsmeter die goed gedrag beloont met geld: wie zich aan de snelheid houdt, spaart mee voor een investering in de buurt. De spaarpaal prikkelt mensen zo op een positieve manier om niet harder dan de toegestane 30km per uur te rijden', zo meldt de provincie Utrecht.

Sparen voor de buurt

'Elke keer dat iemand de paal passeert binnen de toegestane snelheidslimiet van 30km per uur, komt er ongeveer 1 cent in de spaarpot. Het totaalbedrag komt uiteindelijk ten goede voor de buurt. Met ruim 2000 verkeersbewegingen per dag, ook in coronatijd, kan dat bedrag oplopen tot zo’n 1.000 euro', aldus de provincie. In het geval van de Hessenweg in De Bilt komt het eindbedrag in overleg met de omwonenden ten goede aan plantenbakken in de straat.

Stimuleren verkeersveiligheid

Met de introductie van de Utrechtse spaarpaal willen provincie en deelnemende gemeenten de verkeersveiligheid stimuleren naar Brabants voorbeeld. Daar werd de spaarpaal namelijk in 2018 met succes geïntroduceerd. De Utrechtse spaarpaal zal tot begin februari aan de Hessenweg blijven staan. Daarna verhuist de spaarpaal naar één van de andere gemeenten die bij de provincie Utrecht hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Arne Schaddelee: ‘De wortel en de stok zijn allebei nodig om de snelheid omlaag en het verkeer veilig te krijgen.’